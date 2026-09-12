Хосе Флорес из Коста-Рики претендует на звание старейшего мужчины в мире.

Мужчина из «голубой зоны» Коста-Рики может установить возрастной рекорд.

В Коста-Рике может жить старейший мужчина в мире. Хосе Флорес, житель города Сардиналь на полуострове Никоя, утверждает вместе с семьей и официальными документами, что родился 11 июля 1907 года. Если его возраст удастся подтвердить международным экспертам, Флоресу окажется 119 лет, а он может установить новый возрастной рекорд.

Сейчас пожилой мужчина живет в скромном деревянном доме недалеко от тихоокеанского побережья. За ним ухаживает внучка Хелен Флорес. Она готовит дедушке еду, помогает по хозяйству и проводит с ним время. Несмотря на преклонный возраст, Флорес сохраняет чувство юмора и иногда даже устраивает с внучкой шуточные соревнования по армрестлингу.

По словам Хелен, большую часть жизни ее дед провел за физическим трудом в сельской местности. Теперь его образ жизни стал гораздо спокойнее. Он много отдыхает, ест домашнюю еду, иногда вспоминает истории из прошлого и шутит с родственниками.

Сама Хелен считает, что важную роль в долголетии деда сыграла семья.

«Без любви, без ласки, без заботы его бы уже не было с нами», — сказала она.

Сардиналь находится на полуострове Никоя — одной из пяти так называемых «голубых зон» мира. Так называют регионы, где люди отличаются высокой продолжительностью жизни и чаще достигают столетнего возраста. Исследователи связывают особенности долголетия местных жителей с целым комплексом факторов.

Среди них — рацион с большим количеством кукурузы и бобовых, физическая активность, спокойный образ жизни и крепкие семейные связи. Местные жители также обращают внимание на воду, богатую кальцием и магнием.

Однако именно возраст Флореса пока остается неподтвержденным на международном уровне. Согласно его удостоверению личности, он родился в 1907 году. У семьи также сохранился целый архив документов, который может подтвердить эту дату.

Основатель Ассоциации «голубой зоны» полуострова Никоя Хорхе Виндас рассказал, что специалисты располагают свидетельством о рождении, свидетельством о крещении и документами, относящимися к более поздним периодам жизни Флореса, в том числе к годам, когда он уже стал отцом.

«После того как вся эта документация будет изучена, мы надеемся, что она будет подтверждена и вскоре у нас появятся хорошие новости», — заявил Виндас. По его словам, материалы также должны проверить международные организации, в том числе Книга рекордов Гиннесса.

Если данные подтвердятся, история Флореса станет поводом для гордости не только его семьи, но и всей Коста-Рики. «Это стало бы поводом для гордости как для семьи, так и для страны», — отметила его внучка.

У Флореса было восемь детей. Сейчас его семья насчитывает 23 внука, 25 правнуков и одну праправнучку.

Пока официального международного подтверждения возраста Флореса нет, старейшим ныне живущим человеком в мире считается британка Этель Кэтэрэм. Она родилась 21 августа 1909 года в Хэмпшире и в 2026 году отметила 117-летие. Этэль стала рекордсменкой, а также самой пожилой женщиной в мире с 30 апреля. На тот момент было подтверждено, что ей уже 115 лет и 252 дня.

Этот статус Кэтэрэм получила после смерти бразильской монахини Ина Канабарро Лукас в апреле 2025 года. На момент смерти ей было 116 лет и 326 дней.