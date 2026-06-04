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4 Июня 2026, 21:37
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«Хезболла» отвергла условия перемирия между Израилем и Ливаном

Ливанская группировка «Хезболла» не согласна с условиями перемирия, заключенного между Израилем и властями Ливана.

«Хезболла» отвергла условия перемирия между Израилем и Ливаном.
«Хезболла» отвергла условия перемирия между Израилем и Ливаном.

Об этом заявил лидер группировки Наим Касем, передает apnews.com

«Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация»,— подчеркнул господин Касем.

Лидер «Хезболлы» добавил, что требует вывода израильских военнослужащих с территории Ливана. Продолжающиеся боевые действия препятствуют усилиям по прекращению войны с Ираном.

Представители Израиля и Ливана по итогам переговоров в Вашингтоне 3 июня договорились о реализации режима прекращения огня. Действие мирных договоренностей зависит от прекращения огня со стороны ливанской группировки «Хезболла», а также эвакуации всех ее боевиков из региона южнее реки Литани. Израиль и Ливан обязались продолжать прямые переговоры для урегулирования всех нерешенных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между странами.

Наим Касем назвал переговоры «абсурдными, унизительными и оскорбительными». По мнению лидера «Хезболлы», они направлены на предоставление Израилю контроля над тем, что он не смог отвоевать во время боевых действий.

Источник
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