«Хезболла» отвергла условия перемирия между Израилем и Ливаном.

Об этом заявил лидер группировки Наим Касем, передает apnews.com

«Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация»,— подчеркнул господин Касем.

Лидер «Хезболлы» добавил, что требует вывода израильских военнослужащих с территории Ливана. Продолжающиеся боевые действия препятствуют усилиям по прекращению войны с Ираном.

Представители Израиля и Ливана по итогам переговоров в Вашингтоне 3 июня договорились о реализации режима прекращения огня. Действие мирных договоренностей зависит от прекращения огня со стороны ливанской группировки «Хезболла», а также эвакуации всех ее боевиков из региона южнее реки Литани. Израиль и Ливан обязались продолжать прямые переговоры для урегулирования всех нерешенных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между странами.

Наим Касем назвал переговоры «абсурдными, унизительными и оскорбительными». По мнению лидера «Хезболлы», они направлены на предоставление Израилю контроля над тем, что он не смог отвоевать во время боевых действий.