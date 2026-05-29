report.az logoreport
29 Мая 2026, 20:33
626
Хегсет заявил о готовности военных США к возможным боевым действиям против Ирана

Вооруженные силы США находятся в полной готовности к возможному возобновлению военных операций в отношении Ирана.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе визита на американский универсальный авианесущий корабль USS Boxer, находящийся в Сингапуре, передает report.az

По его словам, Иран стоит перед выбором свернуть свою ядерную программу или столкнуться с американскими военными.

"Как отметил президент [США Дональд Трамп]... на встрече с представителями своей администрации, у Ирана есть два пути - либо пойти верным путем и заключить договоренность за столом переговоров, отказавшись от своей ядерной программы, либо столкнуться с моим человеком слева. Так вышло, что этим человеком был я, но на самом деле это не я - это вы, ребята", - сказал Хегсет.

Источник
