Хегсет: Пентагон допускает похищение президента Кубы.

Об этом 10 июня сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, трансляция его речи по прибытии на базу велась на YouTube, передает news.am

«Наша задача в военном ведомстве — быть готовыми к любым решениям, которые примет наш верховный главнокомандующий для защиты американского народа. Правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США», — заявил он.

По словам Хегсета, в подобном случае Гавана сама спровоцировала бы конфронтацию, которую не только не желает, но и не смогла бы выдержать.

В тот же день Хегсет допустил возможность сценария похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. По словам главы Пентагона, такое решение находится в числе рассматриваемых Вашингтоном.

«Все опции находятся на столе», — сказал Хегсет.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья 22 мая сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио пытается спровоцировать военную агрессию против страны. Он заявил, что Куба никогда не являлась угрозой безопасности Соединенных Штатов. Рубио 21 мая отметил, что Вашингтон предпочел бы урегулировать отношения с Кубой дипломатическим путем, однако вероятность такого сценария в настоящее время остается низкой.

Американский президент Дональд Трамп в четверг, 4 июня, заявил, что Соединенные Штаты ставят целью смену государственного строя на Кубе.