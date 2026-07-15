Министерство окружающей среды разработало законопроект о запрете использования пластиковых венков в ходе траурных церемоний.

Об этом сообщил министр Георге Хаждер на пресс-конференции после заседания правительства в среду, передает infotag.md

«По запросу организаций в области защиты окружающей среды мы разработали такой законопроект. Пластиковые венки будут запрещены, так как они сильно загрязняют природу».

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать запрет, он подчеркнул, что "это коснется всей цепочки - импорта, производства и использования материалов из пластика на похоронах и других траурных церемониях".