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Infotag.md logoInfotag
15 Июля 2026, 21:52
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Хаждер о запрете пластиковых венков: Это коснется всей цепочки - импорта, производства и использования

Министерство окружающей среды разработало законопроект о запрете использования пластиковых венков в ходе траурных церемоний.

Хаждер о запрете пластиковых венков: Коснется импорта, производства и использования.
Хаждер о запрете пластиковых венков: Коснется импорта, производства и использования.

Об этом сообщил министр Георге Хаждер на пресс-конференции после заседания правительства в среду, передает infotag.md 

«По запросу организаций в области защиты окружающей среды мы разработали такой законопроект. Пластиковые венки будут запрещены, так как они сильно загрязняют  природу». 

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать запрет, он подчеркнул, что "это коснется всей цепочки - импорта, производства и использования материалов из пластика на похоронах и других траурных церемониях". 

Источник
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