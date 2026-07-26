Хан намерен оспорить решение об отстранении поста прокурора МУС.

Карим Хан планирует оспорить решение об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС), принятое Ассамблеей государств — участников Римского статута.

Об этом сообщил адвокат Хана, партнер американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али.

Хан считает, что Ассамблея, принимая решение об отстранении, не опиралась на «законные и обоснованные выводы». По словам экс-прокурора, обвинения в его отношении более года расследовало Управление служб внутреннего надзора ООН, которое якобы не выявило нарушений. В связи с этим Хан намерен оспорить меру с помощью «всех доступных механизмов».

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран, входящих в МУС.