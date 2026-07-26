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26 Июля 2026, 11:00
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Хан намерен оспорить решение об отстранении поста прокурора МУС

Карим Хан планирует оспорить решение об отстранении его от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС), принятое Ассамблеей государств — участников Римского статута.

Хан намерен оспорить решение об отстранении поста прокурора МУС.
Хан намерен оспорить решение об отстранении поста прокурора МУС.

Об этом сообщил адвокат Хана, партнер американской юридической фирмы Bindmans LLP Тайаба Али.

Хан считает, что Ассамблея, принимая решение об отстранении, не опиралась на «законные и обоснованные выводы». По словам экс-прокурора, обвинения в его отношении более года расследовало Управление служб внутреннего надзора ООН, которое якобы не выявило нарушений. В связи с этим Хан намерен оспорить меру с помощью «всех доступных механизмов».

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран, входящих в МУС.

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