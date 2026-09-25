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Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 12:48
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Хакеры взломали криптобиржу Bitget и украли $351 млн

Злоумышленники взломали крупную криптобиржу Bitget и похитили из части ее «горячих кошельков» более $350 млн.

Хакеры взломали криптобиржу Bitget и украли $351 млн.
Хакеры взломали криптобиржу Bitget и украли $351 млн.

Об этом сообщила генеральный директор компании Грейси Чен на своей странице в соцсети X.

По информации руководителя площадки, 24 сентября система безопасности обнаружила переводы с некоторых «горячих кошельков» (тип кошелька, который постоянно подключен к интернету, через него можно мгновенно получить доступ к средствам. — прим. ред.). Причем, когда это обнаружилось, мошенники уже успели перевести украденные активы в криптовалюту эфириум (Ethereum). При этом «холодные кошельки», где обычно содержится основная масса криптовалюты вне постоянного подключения к интернету, остались нетронутыми.

Объем украденных средств составил приблизительно $351,6 млн, рассказала Чен.

Криптобиржа временно приостановила вывод средств в качестве меры безопасности. Убытки пользователей планируется покрыть за счет специального фонда, в котором хранится более $464 млн, сообщила гендиректор Bitget.

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