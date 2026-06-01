theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrain.tv logotvrain
1 Июня 2026, 15:28
8 885
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Хакеры взломали аккаунт Барака Обамы в Instagram

Речь идет не о личном, а об официальном президентском аккаунте Обамы.

Хакеры взломали аккаунт Барака Обамы в Instagram.
Хакеры взломали аккаунт Барака Обамы в Instagram.

Профиль взломали 31 мая. В аккаунте были опубликованы несколько постов и сториз, в том числе сгенерированное ИИ изображение с надписью на арабском языке: «Белый дом находится под контролем шиитов», пишет tvrain.tv со ссылкой на tmz.com

В Meta (владеет Instagram) подтердили факт взлома. В компании уточнили, что публикации взломщиков удалили, и теперь аккаунт находится под защитой.

На аккаунт экс-президента США подписаны 2,4 млн человек. Последний пост в нем был опубликован 20 января 2017 года — в последний день президентского срока Барака Обамы.

Источник
tvrain.tv logotvrain
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте