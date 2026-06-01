Хакеры взломали аккаунт Барака Обамы в Instagram.

Профиль взломали 31 мая. В аккаунте были опубликованы несколько постов и сториз, в том числе сгенерированное ИИ изображение с надписью на арабском языке: «Белый дом находится под контролем шиитов», пишет tvrain.tv со ссылкой на tmz.com

В Meta (владеет Instagram) подтердили факт взлома. В компании уточнили, что публикации взломщиков удалили, и теперь аккаунт находится под защитой.

На аккаунт экс-президента США подписаны 2,4 млн человек. Последний пост в нем был опубликован 20 января 2017 года — в последний день президентского срока Барака Обамы.