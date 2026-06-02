euronews
2 Июня 2026, 09:23
5 138
Казахстан испытывает первое аэротакси в Центральной Азии

Первое в Центральной Азии воздушное такси поднялось в небо в Казахстане. Модель V2000 Prosperity взлетела из города Алатау в Алматинской области на глазах у зрителей, совершив десятиминутный беспилотный испытательный полет.

Испытание стало шагом Казахстана к вступлению в небольшую группу стран, которые развивают городскую воздушную мобильность с помощью электрических аппаратов вертикального взлета и посадки, известных как eVTOL. Проект реализует компания Alatau Advanced Air Group из Казахстана в партнерстве с компаниями из Китая, Южной Кореи, Италии и США,  сообщает Euronews.

Общий объем инвестиций в развитие инфраструктуры городской воздушной мобильности в Алатау-сити оценивается примерно в 260 млн евро.

«Для нас это не просто демонстрация новой технологии, — говорит Алишер Абдыкaдыров, генеральный директор администрации Алатау-сити. — Это переход к новой модели городского развития, где инновации, цифровая трансформация и передовые решения в сфере мобильности становятся новым экономическим сектором».

Испытания технологии

Аппарат, использованный в тестовом полете, разработан китайским производителем AutoFlight. V2000 Prosperity может перевозить одного оператора и до пяти пассажиров, развивая скорость до 200 километров в час. Самолет оснащен 13 электродвигателями, а полная зарядка занимает около часа.

По данным компании, одной зарядки достаточно для полета на расстояние до 250 километров, что делает аппарат пригодным как для полетов внутри города, так и для сообщений с близлежащими населенными пунктами.

Одним из ключевых преимуществ, на которые обращают внимание разработчики, является относительно низкий уровень шума по сравнению с традиционными вертолетами.

«Если мы находимся в 100 метрах от eVTOL во время взлета и посадки, уровень шума обычно не превышает 70 децибел, — говорит Келлен Си, старший вице-президент AutoFlight. — А когда аппарат идет на крейсерской высоте около 250 метров над землей, мы его практически не слышим».

Аппарат рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от минус 20 до плюс 55°C. Однако экстремальные погодные условия Казахстана потребуют дополнительных испытаний, прежде чем можно будет переходить к коммерческой эксплуатации.

Формирование сети городской воздушной мобильности

В отличие от традиционных самолетов, eVTOL взлетают и садятся на специальных площадках, называемых вертипортами. Эти компактные объекты могут строиться на земле или на крышах зданий, что позволяет интегрировать их в городскую среду.

Создание сети вертипортов возглавляет итальянская инфраструктурная компания UrbanV. Первый такой объект уже строится в Алатау-сити и со временем войдет в состав Eurasia Urban Air Mobility Centre.

В ближайшей перспективе планируется строительство еще трех вертипортов, а более широкая сеть включит площадки в международном аэропорту Алматы и в нескольких точках по всему городу. Ожидается, что к 2028 году будут функционировать шесть вертипортов. В компании не исключают, что в дальнейшем сеть может расшириться до десяти объектов в регионе.

Алатау-сити, новый городской центр, созданный по инициативе президента Касыма-Жомарта Токаева и сейчас находящийся в стадии строительства, должен стать ядром амбиций Казахстана в сфере городской воздушной мобильности. При его проектировании особое внимание уделяется цифровой инфраструктуре, что дает планировщикам возможность изначально интегрировать перспективные транспортные технологии.

Разработчики планируют соединить Алатау-сити с соседним Алматы и объектами по всему Алматинскому региону, одному из самых популярных туристических направлений Казахстана. По оценке Министерства транспорта Казахстана, перелет на расстояние около 50 километров между аэропортом Алматы и Алатау-сити на воздушном такси может занять примерно десять минут, что значительно сократит время в пути по сравнению с поездкой по автодороге.

Помимо пассажирских перевозок, разработчики рассматривают и другие сферы применения аппарата. В AutoFlight сообщают, что специальная версия для экстренных служб может доставлять пожарное оборудование, позволяющее за один вылет тушить возгорания на площади до 800 квадратных метров.

Аппарат также способен доставлять аварийные грузы и сбрасывать спасательные плоты, каждый из которых рассчитан на десять человек.

Источник
euronews.com logoeuronews
