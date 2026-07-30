Kaufland в Румынии тестирует в магазине полку с товарами, популярными в TikTok.

Сеть супермаркетов Kaufland Romania начала тестировать новую концепцию выкладки товаров. В одном из магазинов появилась специальная зона с надписью "Trending on TikTok".

На этой полке собраны продукты, которые приобрели популярность благодаря вирусным видео в TikTok. Это позволяет покупателям быстро находить товары, о которых они узнали из социальных сетей, без необходимости искать их по всему магазину, сообщает profit.ro

Подобный подход уже применяется некоторыми зарубежными ретейлерами, однако для Румынии это первый подобный эксперимент.

На полке размещены различные продукты питания и напитки, которые часто появляются в популярных роликах TikTok. Ассортимент может меняться в зависимости от новых трендов.

Идея заключается в том, чтобы превратить интернет-тренды в реальные продажи.

Многие покупатели, особенно молодые люди, сначала видят продукт в TikTok, а затем хотят купить его в ближайшем магазине. Если товар расположен в отдельной зоне, его легче найти, что повышает вероятность покупки.

Эксперимент показывает, насколько сильно социальные сети начали влиять на розничную торговлю. Если раньше спрос формировали телевизионная реклама или каталоги, то сегодня вирусный ролик способен за несколько дней сделать продукт чрезвычайно востребованным.

Kaufland таким образом пытается быстрее реагировать на изменения потребительского спроса и использовать популярность товаров в социальных сетях.

Пока речь идет о тестовом запуске. Если покупатели проявят интерес и продажи окажутся успешными, компания может распространить эту концепцию на большее количество магазинов в Румынии.