Катар заявил об угрозе всему миру из-за перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива.

Катар призвал к международным усилиям, чтобы сохранить пролив Баб-эль-Мандеб открытым, предупредив, что потеря ещё одного крупного судоходного маршрута на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива была бы «катастрофой».

На брифинге во вторник в Дохе Ибрахим бин Султан Аль-Хашми, директор департамента по связям с общественностью и СМИ Министерства иностранных дел Катара, заявил, что закрытие входа в Красное море усугубит нарушения, уже вызванные блокадой Ормуза, передает euronews.com

«Мир и так достаточно страдает из-за закрытия Ормузского пролива, поэтому мы не можем позволить себе, чтобы к этому добавился ещё и Баб-эль-Мандеб», — сказал Аль-Хашми.

«Пострадает весь мир, это будет катастрофа для всего мира», — добавил он.

Он подчеркнул, что блокирование международных морских путей не должно становиться «новой нормой» и призвал страны к совместным действиям, чтобы предотвратить это.

Предупреждение прозвучало после того, как поддерживаемые Ираном хуситы захватили ещё несколько островов в южной части Красного моря, усилив своё влияние в районе Баб-эль-Мандеба и рядом с ним.

Представители признанного международным сообществом правительства Йемена и хуситов заявили в понедельник, что группировка установила контроль над островами Большой и Малый Ханыш после отхода войск, союзных правительству. Хуситы ранее заняли прибрежный порт Моха и остров Перим прямо у входа в пролив.

Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена, чьи силы пытаются перегруппироваться после понесённых потерь. После объявления в июле блокады саудовского судоходства хуситы также совершили ряд атак на нефтяную инфраструктуру королевства и суда в Красном море.

Эти нападения ещё больше усилили давление на поставки энергоресурсов на фоне войны с Ираном. На другой стороне Аравийского полуострова американская и иранская блокада уже нарушила движение судов через Ормузский пролив.

Баб-эль-Мандеб, название которого на арабском означает «Врата скорби», соединяет Аденский залив с Красным морем, поэтому суда, следующие между Азией и Европой через Суэцкий канал, должны проходить через этот пролив.

По данным Управления энергетической информации США, из-за прежних атак хуситов многим судам пришлось обходить юг Африки, что добавило времени и расходов к их рейсам.

Саудовский нефтепровод «Восток–Запад» позволяет королевству обходить Ормуз, перекачивая нефть в порты на Красном море, но танкеры, направляющиеся оттуда на юг, всё равно должны проходить через Баб-эль-Мандеб.

Аль-Хашми заявил, что Катар работает с региональными и международными партнёрами, поддерживая переговоры о свободе судоходства через Ормузский пролив, и призвал к использованию дипломатии для урегулирования конфликтов.

«Это не невыполнимая задача, потому что в конечном счёте единственное решение будет найдено за столом переговоров, и над этим мы настойчиво работаем», — сказал он.