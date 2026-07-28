Канадский депутат случайно зачитал подсказку ChatGPT во время выступления.

Член Законодательного собрания канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления случайно прочитал вслух фрагмент ответа ChatGPT, который был предназначен только для него.

Этот курьезный момент попал на видео и быстро распространился в соцсетях, пишет focus.ua

Во время выступления депутат использовал текст, который должен был звучать как официальное законодательное выступление. Однако в подготовленном документе остался ответ искусственного интеллекта на запрос, и политик, не заметив этого, озвучил его вместе с основным текстом.

"Вот более плавная версия этого раздела, которая звучит как полноценная законодательная речь, а не как набор кратких тезисов", — зачитал Оливер.

Эта фраза не была частью выступления, а представляла собой комментарий ChatGPT к предложенному варианту текста.

Как отмечает издание, отрывок, который депутат зачитал вслух, по всей видимости, должен был видеть только он. Политик настолько увлекся речью, что не заметил, как начал зачитывать ответ, сгенерированный искусственным интеллектом, вместо заготовленного выступления.

Несмотря на неловкую ситуацию, Билл Оливер не остановился и продолжил речь, как будто ничего не произошло. После публикации видео инцидент быстро получил широкую огласку в сети и стал предметом обсуждения.

Этот случай стал ещё одним примером того, что даже при использовании искусственного интеллекта для подготовки текстов окончательную проверку документа должен проводить человек.