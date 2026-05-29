29 Мая 2026, 23:06
Канадец признал вину в рассылке яда десяткам людей из разных стран

Канадец Кеннет Лоу признал свою в вину в нескольких десятках случаев содействия в совершении самоубийства.

Он продавал в интернете и рассылал по всему миру наборы яда с инструкцией, которые заказывали потенциальные самоубийцы, передает theguardian.com

Лоу признал, что тем самым содействовал самоубийству 14 жителей Канады в возрасте от 16 до 36 лет. На сотрудничество со следствием он согласился после того, как прокуратура согласилась переквалифицировать обвинения в убийстве на помощь в самоубийстве или подстрекательстве к нему.Кроме того, Лоу признал вину в содействии самоубийству 79 британцев — после того как было объявлено, что его не экстрадируют в Великобританию.

Лоу арестовали в 2023 году. По данным канадской полиции, с 2020 года он продавал наборы яда с инструкциями для самоубийц через свои сайты. По оценке следствия, в общей сложности он отправил более 1,2 тыс. наборов яда покупателям из 41 страны, в числе которых Италия, США, Австралия. Полиции известно о как минимум 286 случаев продажи им яда жителям Великобритании, что привело по меньшей мере к 112 смертям.

Приговор Лоу будет вынесен в сентябре. По статье о содействии в самоубийстве ему грозит до 14 лет лишения свободы.

