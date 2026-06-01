Канье Уэст заявляет о рекорде зрителей на концерте в Турции на фоне запретов в ЕС.

Концерт в субботу на олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле стал его первым выступлением в ЕС с 2014 года и прошёл на фоне продолжающегося скандала, из-за которого уже были отменены несколько концертов – в том числе во Франции, Великобритании, Польше и Швейцарии, передает euronews.com

Рэпер пытается вернуться к активной концертной деятельности после резкой критики в адрес его многолетних антисемитских высказываний.

По данным государственного агентства Anadolu, на концерт Уэста пришли около 118 000 человек, и сам музыкант заявил, что это было крупнейшее стадионное выступление в истории.

«Я просто хочу сказать вам: мы только что побили рекорд, 118 000 человек, это самое массовое стадионное шоу за всё время», – сказал Уэст со сцены.

Остаётся под вопросом, действительно ли Уэст установил новый рекорд, но бесспорно то, что бесплатные сольные концерты собирали куда более внушительные аудитории – в их числе выступление Леди Гаги в Рио-де-Жанейро в 2025 году, которое, по сообщениям, собрало 2,5 миллиона зрителей, и недавний концерт Шакиры, на который, по оценкам, пришли около 2 миллионов человек, на её шоу на пляже Копакабана в прошлом месяце.

Если обратиться ещё дальше в прошлое, пионер французской электронной музыки Жан-Мишель Жарр утверждал, что его концерт 1997 года в Москве собрал крупнейшую аудиторию в мире – 3,5 миллиона человек.

Антисемитские высказывания Уэста начались в 2022 году, когда он опубликовал в соцсетях серию оскорбительных комментариев, из-за которых его аккаунты заблокировали и в X, и в Instagram. Музыкант был лишён контракта со своим агентством, а модные бренды Adidas и Balenciaga также отмежевались от Уэста.

Затем он опубликовал фотографию одеяний Ку-клукс-клана, отозвал свои прежние извинения перед еврейской общиной, заявил, что он «нацист» и утверждал, что имеет «власть над своей женой».

В феврале 2025 года Уэст начал продавать футболки со свастикой, а в мае он выпустил песню под названием Heil Hitler, в которой восхвалял Гитлера. В результате его лишили австралийской визы и он столкнулся с угрозой немедленного ареста в Бразилии.

Позже Уэст принёс извинения за свои действия и в начале этого года разместил в Wall Street Journal разворот с обращением. Он вновь обратился к своим прошлым антисемитским заявлениям, назвав своё поведение «четырёхмесячным маниакальным эпизодом с психотическим, параноидальным и импульсивным поведением» и заявив, что «потерял связь с реальностью».

Тем не менее многие усомнились в своевременности его извинений, учитывая выход в 2026 году нового альбома Уэста под названием Bully.

На данный момент оставшиеся даты концертов Уэста в ЕС – это Нидерланды (6 и 8 июня), Грузия (12 июня), Албания (11 июля), Испания (30 июля) и Португалия (7 августа).