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29 Июня 2026, 23:00
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Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Американский рэпер Канье Уэст заплатил $400 тысяч за празднование своего дня рождения.

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч.
Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч.

8 июня Уэсту исполнилось 49 лет. Сам праздник состоялся 28 июня в дворцовом комплексе Версаль во Франции. Вечеринка прошла в формате маскарада. На ней присутствовало более 20 друзей артиста, передает tmz.com

В тот день жена Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, появилась на вечеринке в корсете с откровенным декольте. Она предстала перед камерой в телесном атласном корсете с глубоким декольте, которое дополнила туфлями на платформе в тон, кольцом и головным убором с перьями. Модель позировала рядом с рэпером, сидевшим на стуле. Канье Уэст был запечатлен в черном кожаном костюме и маске.

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Канье Уэст устроил маскарад за $400 тысяч

Источник
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