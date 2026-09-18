Кая Каллас объявила о повышении уровня тревоги для кораблей в Красном море.

Кая Каллас объявила о том, что из-за обострения обстановки в Красном море повышен уровень тревоги для кораблей европейской военно-морской миссии Operation Aspides.

Об этом глава европейской дипломатии написала в своем аккаунте в соцсети X

Повышение уровня тревоги означает перевод военных сил миссии в режим максимальной боевой готовности с усилением вахт, визуального и радарного мониторинга морской поверхности, переключением в автоматический режим контроля неба систем ПВО и т. п.

Госпожа Каллас также осудила удары хуситов по Саудовской Аравии, назвав их «неприемлемыми и диверсией в отношении глобальной экономики». По ее словам, она провела переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Они обсудили прекращение боевых действий в Йемене и обеспечение свободной и беспрепятственной навигации не только в Красном море, но и в Ормузском проливе.

Operation Aspides — специальная военно-морская миссия ЕС, созданная для защиты гражданских торговых судов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. В задачу участвующих в миссии кораблей входит сопровождение коммерческих судов, уничтожение вражеских ракет и беспилотников, отслеживание других угроз.