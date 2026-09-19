theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
19 Сентября 2026, 10:12
103
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Из затонувшей субмарины времен Первой мировой начало просачиваться опасное вещество

Многие неразорвавшиеся боеприпасы остаются нестабильными, а их подрыв под водой зачастую грозит усугублением загрязнения окружающей среды.

Из затонувшей субмарины времен Первой мировой начало просачиваться опасное вещество.
Из затонувшей субмарины времен Первой мировой начало просачиваться опасное вещество.

Подводная лодка времен Первой мировой войны, затонувшая почти 110 лет назад, десятилетиями выбрасывает в воды Северного моря, в котором создают гигантский остров, взрывоопасные загрязняющие вещества. Об этом пишет Popular Science, пишет unian.net

По мнению исследователей океана, со временем ситуация может усугубиться - причем не только в районе гибели этого немецкого судна, но и в местах нахождения тысяч других подобных затонувших кораблей.

19 апреля 1917 года немецкая подводная лодка UC-30, возвращавшаяся на базу из-за проблем с двигателем, подорвалась на британской мине недалеко от датского острова Рёмё. Весь экипаж из 27 человек погиб, а сама лодка считалась пропавшей без вести, пока ее вновь не обнаружили почти столетие спустя - в 2016 году.

В рамках исследовательского проекта North Sea Wrecks ("Затонувшие суда Северного моря") морские экологи совместно с водолазами ВМС Дании обследовали останки UC-30. Они собрали пробы воды и донных отложений, а также образцы мидий и морских звезд, обитавших рядом с корпусом судна.

Важно, что последующий лабораторный анализ показал, что следы тротила (ТНТ) просачиваются в окружающую среду как минимум из части боеприпасов, находившихся на борту лодки (шести торпед и 18 мин). При этом токсичные вещества не скапливаются в каком-то одном месте. в недавнем Соавтор исследования, специалист в области наук о Земле из Орхусского университета Катрин Юль Андресен рассказала:

"Мы обнаружили следы тротила в организмах морских обитателей, в донных отложениях и в толще воды. Вопрос в том, насколько серьезно это воздействие и как далеко от места крушения распространяется загрязнение морской среды".

Андресен и ее коллеги полагают, что пока загрязнение остается "относительно локальным", однако ситуация изменится по мере того, как корпус судна будет разрушаться под воздействием агрессивной среды Северного моря.

Отмечается, что UC-30 - лишь одно из, вероятно, тысяч подобных исторических судов, покоящихся в водах Дании. Андресен сослалась на доклад о данной проблеме, подготовленный ею совместно с другими специалистами для Агентства по охране окружающей среды Дании в 2024 году.

"Я выяснила, что в датских водах находится 10 127 затонувших судов. Около 15 процентов из них, по всей видимости, относятся к периоду мировых войн. Это весьма внушительная цифра", - сообщила она.

Решение этой проблемы не сводится к простому подъему судов на поверхность. Многие неразорвавшиеся боеприпасы остаются нестабильными, а их подрыв под водой зачастую грозит усугублением загрязнения окружающей среды. Андресен признала, что выбор вариантов сейчас невелик, однако ведется работа с представителями Европейского союза над поиском дальнейших решений.

Одна из возможных стратегий предполагает использование подводных роботов для обследования морского дна и выявления наиболее опасных или подвергшихся сильному разрушению затонувших судов. В будущем подобные аппараты, возможно, смогут самостоятельно извлекать взрывчатые вещества и обезвреживать их в безопасном месте.

"Мы пытаемся найти наиболее щадящие способы решения этой проблемы, поскольку, к сожалению, простого пути к ее устранению не существует", - добавила Андресен.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте