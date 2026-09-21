theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
reuters.com logoreuters
21 Сентября 2026, 10:36
2 517
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Южная Корея нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимума

Южная Корея в сентябре нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимума с октября 2022 года.

Южная Корея нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимума.
Южная Корея нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимума.

По данным аналитической компании Kpler, объем поставок достиг 129 тыс. барр. в сутки. Данные LSEG показывают сопоставимый уровень, пишет reuters.com

В четвертом квартале дефицит авиакеросина в Европе может составить 510 тыс. барр. в сутки, следует из прогноза Energy Aspects, который приводит Reuters. При этом в США аналитики ожидают профицита в 18 тыс. барр., а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 419 тыс. барр. в сутки.

По словам главы сырьевого направления Sparta Commodities Джеймса Ноэла-Бесвика, дефицит авиакеросина в Европе поддержит спрос на импорт. «Поскольку на континенте, как ожидается, сохранится нехватка авиакеросина, импорт в Европу продолжится», — сказал он.

Европа потребляет около 48 млн т авиакеросина в год, тогда как нефтеперерабатывающие заводы Евросоюза выпускают около 30 млн т. Остальной объем регион импортирует, причем до кризиса около половины внешних поставок приходилось на Ближний Восток. Рост цен на керосин и перебои на ближневосточных маршрутах усилили давление на авиакомпании по всему миру.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
reuters.com logoreuters
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте