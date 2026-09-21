Южная Корея нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимума.

Южная Корея в сентябре нарастила поставки авиакеросина в Европу до максимума с октября 2022 года.

По данным аналитической компании Kpler, объем поставок достиг 129 тыс. барр. в сутки. Данные LSEG показывают сопоставимый уровень, пишет reuters.com

В четвертом квартале дефицит авиакеросина в Европе может составить 510 тыс. барр. в сутки, следует из прогноза Energy Aspects, который приводит Reuters. При этом в США аналитики ожидают профицита в 18 тыс. барр., а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 419 тыс. барр. в сутки.

По словам главы сырьевого направления Sparta Commodities Джеймса Ноэла-Бесвика, дефицит авиакеросина в Европе поддержит спрос на импорт. «Поскольку на континенте, как ожидается, сохранится нехватка авиакеросина, импорт в Европу продолжится», — сказал он.

Европа потребляет около 48 млн т авиакеросина в год, тогда как нефтеперерабатывающие заводы Евросоюза выпускают около 30 млн т. Остальной объем регион импортирует, причем до кризиса около половины внешних поставок приходилось на Ближний Восток. Рост цен на керосин и перебои на ближневосточных маршрутах усилили давление на авиакомпании по всему миру.