Италия требует переименовать "вольт", которым измеряют электрическое напряжение.

Государственный секретарь по вопросам инноваций Алессио Бутти во время министерской встречи стран G7 по цифровым технологиям в Париже обратился к Международному бюро мер и весов, которое отвечает за определение единиц измерения на международном уровне. Организацию просят официально запустить процедуру по изменению названия единицы напряжения, передает unian.net со ссылкой на corriere.it

Отмечается, что нынешнее название "вольт" является исключением среди единиц измерения, названных в честь ученых. Например, ватт происходит от фамилии Ватт, ампер – от Ампер, ньютон – от Ньютон, а паскаль – от Паскаль. В то же время в случае с единицей измерения напряжения произошло странное сокращение. Итальянский ученый, который в 1800 году изобрел электрическую батарею, – это Алессандро Вольта. Именно в его честь назван "вольт", но буква "а" в конце фамилии почему-то потерялась.

Италия уже начала многоэтапный процесс продвижения этой идеи. Сначала планируется изменить название на национальном уровне, после чего уведомить международные институты и заручиться поддержкой других государств. Окончательное решение может быть вынесено на голосование во время Генеральной конференции Международного бюро мер и весов, запланированной на октябрь 2026 года.

Комментируя инициативу, государственный секретарь по вопросам инноваций Италии Алессио Бутти подчеркнул, что речь идет о более широкой проблеме, чем просто языковой вопрос. Он подчеркнул, что речь идет о чествовании научного наследия Вольты, который является "одним из отцов современной науки".

Бутти напомнил, что именно работа Вольты "радикально изменила взаимоотношения человечества с электричеством и технологическим прогрессом".

Как отмечает издание, для Италии этот вопрос имеет и символическое значение, ведь в 2027 году исполнится 200 лет со дня смерти Алессандро Вольты.