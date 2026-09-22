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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Сентября 2026, 17:13
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Италия не смогла выйти из-под фискального надзора ЕС накануне выборов

Правительство Италии не смогло в достаточной мере сократить государственные расходы, чтобы выйти из-под фискального надзора ЕС, что стало ударом для премьер-министра Джорджи Мелони накануне всеобщих выборов в следующем году.

Италия не смогла выйти из-под фискального надзора ЕС накануне выборов.
Италия не смогла выйти из-под фискального надзора ЕС накануне выборов.

Национальный институт статистики Италии подтвердил, что в прошлом году установленный правилами ЕС предельный уровень бюджетного дефицита в 3% был превышен. А значит, Италия остается в рамках "процедуры чрезмерного дефицита" Европейской комиссии. Это механизм, который Брюссель применяет к правительствам, которым необходимо улучшить состояние государственных финансов, передает eurointegration.com.ua

Италия находится под действием процедуры чрезмерного дефицита и, соответственно, под фискальным надзором Еврокомиссии с 2024 года. Это вынуждает Рим соблюдать более жесткие ограничения, чтобы держать государственные расходы под контролем.

"К сожалению, в этом году Италия не выйдет из процедуры чрезмерного дефицита досрочно, как мы надеялись, но… это может произойти в 2027 году", – заявил во вторник министр финансов Джанкарло Джорджетти, комментируя новые статистические данные.

Эти цифры стали разочарованием для правительства Мелони в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в 2027 году. Состояние экономики станет одним из главных вопросов для избирателей, поскольку Рим продолжает пытаться сдерживать расходы на энергоносители и обслуживание долга на фоне войны на Ближнем Востоке.

В то же время оппозиционные партии утверждают, что неспособность правительства Мелони достичь целевого показателя дефицита является прямым следствием его экономической политики, основанной на жесткой экономии и отсутствии стратегии роста.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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