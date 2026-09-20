Италия готовит новые правила для иностранных учащихся.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что правительство готовит законопроект, который ограничит количество иностранных учеников в одном классе и запретит ношение бурки и никаба в школах.

Об этом она заявила в воскресенье, 20 сентября, как сообщает Reuters, пишет eurointegration.com.ua

По её словам, соответствующий законопроект в ближайшее время планируется представить на заседании Совета министров. Документ также будет предусматривать обязательное изучение итальянского языка для родителей иностранных учеников, испытывающих серьёзные трудности с интеграцией в итальянскую школьную систему.

"В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет представлен законопроект, который законодательно установит максимальное количество иностранных учеников в классе. Он также будет требовать от родителей иностранных учеников, сталкивающихся с серьезными трудностями при интеграции в школьную систему, изучать итальянский язык и запрещать ношение бурки и никаба в школах", – сказала она.

Мелони не уточнила, каким именно будет максимальное количество иностранных учеников в классе.

Она объяснила эту инициативу необходимостью обеспечить эффективную интеграцию детей, не владеющих итальянским языком. По её словам, когда таких учеников немного, они могут быстро освоить язык с помощью одноклассников и учителей. В то же время значительное количество детей, не понимающих итальянского, по её мнению, может затруднять учебный процесс и интеграцию.

По данным Fondazione ISMU, учащиеся, не имеющие итальянского гражданства, составляют 11,6% от общего числа школьников в Италии.

Отдельно Мелони заявила о необходимости запретить в школах ношение одежды, полностью закрывающей лицо, в частности бурки и никаба. Она подчеркнула, что в итальянских школах ученики должны находиться с открытым лицом.

"В школу нужно ходить с открытым лицом, и в Италии никто, во имя настоящей или мнимой традиции, не может решать, что молодая женщина должна скрывать себя", – добавила Мелони.

В августе президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, инициированный ультраправыми силами, запрещающий скрывать лицо в общественных местах – эта мера широко рассматривается как направленная против мусульманских женщин, носящих чадру.