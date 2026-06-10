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10 Июня 2026, 12:48
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Итальянские специалисты рассказали об идеальном мороженом в жару

Лучшее мороженое для лета делают из цитрусовых.

Итальянские специалисты рассказали об идеальном мороженом в жару.
Итальянские специалисты рассказали об идеальном мороженом в жару.

Идеальным мороженым для жаркой погоды является фруктовый сорбет из цитрусовых. Об этом рассказали представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления мороженого.

Специалисты отметили, что фруктовые сорбеты из лимона, грейпфрута, малины, персика, арбуза, манго или тропических фруктов представляют собой самые освежающие варианты. Свежести также могут добавить мята, базилик или мороженое, созданное на основе традиционных горячих напитков, таких как кофе или чай.

Эксперты подчеркнули, что ключом к успеху является баланс вкуса. Так, излишне сладкий сорбет теряет свежесть, а слишком кислое мороженое становится агрессивным.

Источник
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