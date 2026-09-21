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Point.md logoPoint
21 Сентября 2026, 22:11
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Исследование: Рожденные в 2025 году европейцы переживут на три года больше пожаров

Дети, родившиеся в Европе в 2025 году, при сохранении нынешней климатической политики в течение жизни столкнутся с экстремальной пожарной погодой на 84% чаще, чем люди, родившиеся в 1950-м.

Исследование: Рожденные в 2025 году европейцы переживут на три года больше пожаров.
Исследование: Рожденные в 2025 году европейцы переживут на три года больше пожаров.

К такому выводу пришли ученые Свободного университета Брюсселя (VUB), изучившие, как изменение климата повлияет на пожароопасные условия для разных поколений, передает Environmental Research Letters

Предметом исследования стала погода, которая способствует возникновению пожаров и их распространению: сочетание высокой температуры, сухости и сильного ветра. По расчетам исследователей, ребенок, родившийся в Европе в 2025 году, за жизнь проведет в таких условиях более чем на три года больше, чем человек, родившийся в 1950-м. Около 86% этого увеличения ученые связывают именно с изменением климата.

Сильнее всего ситуация изменится в Средиземноморье, где лесные пожары уже стали серьезной проблемой. При сценарии, соответствующем примерно 2,6 °C глобального потепления к концу века, дети, родившиеся в 2025 году, могут столкнуться с экстремальной пожарной погодой в 2,5 раза чаще, чем поколение 1950 года. В пересчете на всю жизнь это означает более пяти дополнительных лет опасных условий.

Особенно показателен прогноз для Португалии. Сейчас в стране в среднем фиксировалось около 14 дней экстремальной пожарной погоды в год в период с 1950 по 1970 год. При сохранении нынешней климатической политики к 2100 году показатель может вырасти до 32 дней. Для ребенка, родившегося в Португалии в 2025 году, это означает около 6,5 года жизни в условиях повышенной опасности пожаров. Каждый дополнительный градус глобального потепления добавит ему примерно 272 дня такой погоды.

При этом сценарий не является неизбежным. По оценке ученых, быстрое сокращение использования ископаемого топлива может уменьшить суммарное время воздействия экстремальной пожарной погоды на европейцев, родившихся в 2025 году, в среднем на 1,3 года. В наиболее уязвимых районах Южной Европы сокращение может превысить два года. Ограничение потепления уровнем 1,5 °C также заметно снизит будущую нагрузку на здоровье поколения.

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