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unian.net logounian
8 Июля 2026, 21:36
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Исследование показало, в каком городе живут самые счастливые люди

В Великобритании, где едва ли не каждый день идут дожди и постоянно стоит пасмурная погода, живут самые счастливые люди в мире.

Назван город, где живут самые счастливые люди в мире.
Назван город, где живут самые счастливые люди в мире.

Британский Бат стал самым счастливым городом мира в 2026 году по результатам ежегодного исследования издания Time Out. Рейтинг был составлен на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, которых просили оценить, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя там, где живут, передает unian.net

Как сообщается в публикации, в ходе исследования респондентам предложили оценить пять утверждений, в частности, делает ли их город счастливыми, чувствуют ли они себя там счастливее, чем в других местах, кажутся ли им окружающие люди позитивными, приносят ли повседневные городские впечатления радость, а также вырос ли в последнее время общий уровень ощущения счастья. После анализа ответов в финальный список включили только по одному городу от каждой страны, чтобы рейтинг отражал различные регионы мира.

Победителем рейтинга стал английский Бат. Город с населением более 80 тысяч человек, расположенный в 150 км к западу от Лондона. В публикации отмечается, что 93% местных жителей согласились с тем, что город делает их счастливыми.

Издание отмечает, что город известен своими древнеримскими банями, которые и дали ему название: Бат (Bath) буквально означает "купальня". Также в городе сохранилось много архитектуры XVIII века.

Второе место в рейтинге занял город Панама, столица одноимённого государства в Центральной Америке. Третье место занял мексиканский город Гвадалахара, получивший высокие оценки за культурную жизнь, гастрономию и атмосферу взаимной поддержки.

В целом первая двадцатка самых счастливых городов мира выглядит следующим образом:

  1. Бат, Великобритания.
  2. Панама, Панама.
  3. Гвадалахара, Мексика.
  4. Медельин, Колумбия.
  5. Краков, Польша.
  6. Джайпур, Индия.
  7. Чикаго, США.
  8. Кейптаун, Южная Африка.
  9. Шанхай, Китай.
  10. Гётеборг, Швеция.
  11. Монреаль, Канада.
  12. Сан-Паулу, Бразилия.
  13. Валенсия, Испания.
  14. Прага, Чешская Республика.
  15. Мельбурн, Австралия.
  16. Куала-Лумпур, Малайзия.
  17. Гамбург, Германия.
  18. Порту, Португалия.
  19. Амстердам, Нидерланды.
  20. Чиангмай, Таиланд.
Источник
unian.net logounian
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