Исследование: Почти половина министров Португалии не имеет образования по профилю.

Как сообщает CNN Portugal, не все министры, входившие в состав португальских правительств за последние пять десятилетий, имели профессиональный опыт в тех сферах, за которые они были назначены отвечать.

Об этом говорится в исследовании Фонда Франсишку Мануэла дос Сантуша (FFMS), опубликованном 14 сентября, в котором проанализированы карьерные пути 507 министров, назначенных с 1976 года.

Профессиональный опыт

В исследовании, координаторами которого выступили Антониу Коста Пинто и Марсело Камерло, сделан вывод о том, что 43,4 процента правительственных чиновников имели профессиональный опыт, тесно связанный с возложенными на них должностными обязанностями.

34 % были отнесены к категории лиц, имеющих некоторый опыт, связанный с данной сферой, или ранее занимавших соответствующие должности, хотя и не на высшем уровне.

113 министров, что составляет 22 процента от общего числа, вступили в должность, не имея профессионального опыта, который можно было бы считать имеющим отношение к возложенным на них обязанностям.

Данные за пятьдесят лет

Данные за последние полвека свидетельствуют о сдвиге в сторону постепенного увеличения доли министров, обладающих профессиональным опытом, в значительной степени соответствующим их соответствующим сферам деятельности.

Второе правительство Педру Пассоса Коэльо выделялось самым высоким процентом министров, профессиональный опыт которых считался совместимым с возложенными на них должностными обязанностями.

Это правительство просуществовало менее месяца, после чего уступило место так называемой «герингонсе» (левой коалиции).

В правительстве Альфредо Нобре да Коста в 1978 году было наибольшее число министров, не имевших соответствующего опыта в сферах, за которые они отвечали. Это правительство было сформировано по инициативе тогдашнего президента Рамальо Эанеса и просуществовало чуть менее трех месяцев.