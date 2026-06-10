Исследование: Один съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут.

Научная работа была опубликована в журнале Nature Food.

Исследователи из Университета Мичигана проанализировали 5853 популярных продукта питания и напитка из привычного рациона американцев, оценивая их влияние на здоровье и ожидаемую продолжительность жизни, сообщает tsn.ua

Какие продукты признали самыми вредными

По словам авторов исследования, больше всего вредят здоровью продукты с высоким содержанием:

обработанного мяса;

соли;

насыщенных жиров;

консервантов.

Именно к такой категории принадлежат хот-доги.

«Мы хотели оценить полезное и вредное влияние продуктов на общий рацион человека», — объяснил профессор экологических наук о здоровье Оливье Жоллие.

Исследователи отмечают, что некоторые продукты оказывают положительное влияние на здоровье и могут увеличивать продолжительность жизни. Среди них:

овощи;

фрукты;

бобовые;

орехи;

рыба.

Ученые отмечают, что даже частичная замена обработанного мяса на более полезные продукты способна положительно повлиять на организм.