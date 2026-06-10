Исследование: Один съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут
Регулярное употребление хот-догов может негативно влиять на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, один хот-дог потенциально сокращает жизнь примерно на 36 минут.
Научная работа была опубликована в журнале Nature Food.
Исследователи из Университета Мичигана проанализировали 5853 популярных продукта питания и напитка из привычного рациона американцев, оценивая их влияние на здоровье и ожидаемую продолжительность жизни, сообщает tsn.ua
Какие продукты признали самыми вредными
По словам авторов исследования, больше всего вредят здоровью продукты с высоким содержанием:
обработанного мяса;
соли;
насыщенных жиров;
консервантов.
Именно к такой категории принадлежат хот-доги.
«Мы хотели оценить полезное и вредное влияние продуктов на общий рацион человека», — объяснил профессор экологических наук о здоровье Оливье Жоллие.
Исследователи отмечают, что некоторые продукты оказывают положительное влияние на здоровье и могут увеличивать продолжительность жизни. Среди них:
овощи;
фрукты;
бобовые;
орехи;
рыба.
Ученые отмечают, что даже частичная замена обработанного мяса на более полезные продукты способна положительно повлиять на организм.