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tsn.ua logotsn
10 Июня 2026, 15:40
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Исследование: Один съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут

Регулярное употребление хот-догов может негативно влиять на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, один хот-дог потенциально сокращает жизнь примерно на 36 минут.

Исследование: Один съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут.
Исследование: Один съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут.

Научная работа была опубликована в журнале Nature Food.

Исследователи из Университета Мичигана проанализировали 5853 популярных продукта питания и напитка из привычного рациона американцев, оценивая их влияние на здоровье и ожидаемую продолжительность жизни, сообщает tsn.ua

Какие продукты признали самыми вредными

По словам авторов исследования, больше всего вредят здоровью продукты с высоким содержанием:

  • обработанного мяса;

  • соли;

  • насыщенных жиров;

  • консервантов.

Именно к такой категории принадлежат хот-доги.

«Мы хотели оценить полезное и вредное влияние продуктов на общий рацион человека», — объяснил профессор экологических наук о здоровье Оливье Жоллие.

Исследователи отмечают, что некоторые продукты оказывают положительное влияние на здоровье и могут увеличивать продолжительность жизни. Среди них:

  • овощи;

  • фрукты;

  • бобовые;

  • орехи;

  • рыба.

Ученые отмечают, что даже частичная замена обработанного мяса на более полезные продукты способна положительно повлиять на организм.

Источник
tsn.ua logotsn
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