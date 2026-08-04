Исследование: Доступ к соцсетям с 6-го класса приводит к отставанию в учебе на полгода

Раннее использование соцсетей связано с более низкими оценками в школе спустя годы.

Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Милано-Бикокка, опубликованном в журнале Nature Human Behaviour.

Специалисты проанализировали данные более 5,2 тысячи учеников из 28 школ на севере Италии. Они сопоставили возраст, в котором дети завели свой первый личный аккаунт в соцсети, с результатами стандартизированных тестов INVALSI по родному языку, математике и английскому языку, сообщает rtvi.com

Исследование возглавил профессор Марко Гуи. Команда ученых сначала отобрала группы школьников со статистически равными показателями в 5-м классе, когда никто из них еще не пользовался соцсетями.

Оказалось, что ученики, которые завели соцсетевые аккаунты в 6-м классе (в 11-12 лет), к 10-му классу (в 15-16 лет) показывали значительно худшие результаты по математике и итальянскому языку, чем их сверстники, присоединившиеся к соцсетям позже. Разница в баллах была примерно эквивалентна отставанию в обучении на полгода.

У детей, начавших пользоваться соцсетями в 7-м или 8-м классе, негативный эффект был заметно слабее, но тоже присутствовал.

Кроме того, школьники, которые вели аккаунты в соцсетях с 6-го или 7-го классов, чаще оставались на второй год.

«Ученики, создавшие личный аккаунт в соцсети в 6-м или 7-м классе, стабильно демонстрируют худшие результаты почти по всем школьным показателям, доступным в нашем массиве данных», — говорится в исследовании.

Авторы связывают эти результаты с чрезмерной вовлеченностью и нарушением концентрации внимания, которые усиливаются по мере того, как дети начинают пользоваться соцсетями раньше сверстников.

Марко Гуи объяснил, в чем, по мнению исследователей, заключается основной механизм влияния.

«Из всех возможных объяснений, проверенных в нашем исследовании, наиболее вероятным является то, что на успеваемость влияет то, как дети в течение всего дня постоянно проверяют соцсети, — это приводит к гиперстимуляции и продолжительному отвлечению внимания», — рассказал профессор.

При этом исследование не выявило аналогичного негативного эффекта в отношении результатов обучения английскому языку. Авторы объясняют это тем, что большая часть контента, который подростки потребляют в соцсетях, — является англоязычной и создает поле для практики.

Не участвовавший в исследовании профессор Дэннис Огрин из Университета королевы Марии в Лондоне отметил значимость сделанных его коллегами выводов для понимания связи возраста первого доступа к соцсетям с развитием подростков.

«Исследование не доказывает, что соцсети сами по себе становятся причиной ухудшения академической успеваемости, но оно показывает, что более раннее и в основном неконтролируемое их использование связано с различиями в дальнейших результатах учебы, особенно по математике и языку», — пояснил Огрин изданию The Times.

По его словам, исследование также указывает на вероятные механизмы этого эффекта — частую проверку телефона и снижение внимания, а не просто общее время, проведенное за экраном.

Авторы исследования подчеркивают, что к полученным ими результатам нужно относиться с осторожностью, учитывая остроту дискуссии о влиянии соцсетей на детей.

Они отмечают, что существующие работы о влиянии раннего использования соцсетей на психическое здоровье детей до сих пор не дали таких же четких результатов, поэтому пока неясно, что именно вызывает ухудшение успеваемости — вредный контент в соцсетях или просто количество времени, которое дети там проводят.

Марко Гуи назвал конкретные меры, которые могли бы снизить негативный эффект:

«Необходимо уделять внимание цифровой грамотности и базовым навыкам. Также важно пересмотреть особенности дизайна платформ, которые делают их использование компульсивным. Наконец, было бы полезно отсрочить доступ детей к соцсетям, в том числе с помощью регуляторных мер».

Профессор подчеркнул, что исследование не доказывает причинно-следственную связь между использованием соцсетей и ухудшением успеваемости, поскольку его участники недостаточно репрезентативно представляли различные слои общества. Кроме того, проект не охватывал информацию об использовании соцсетей детьми с еще более раннего возраста.

Профессор прикладной статистики Открытого университета Кевин Макконуэй в комментарии для Британского научного медиацентра (Science Media Centre) отметил, что, хотя используемые статистические методы выглядят убедительно, они не позволяют полностью исключить альтернативные объяснения выявленной связи.

«Возможно, что раннее использование соцсетей действительно является одной из причин более низкой успеваемости в дальнейшем, но не единственной», — подчеркнул ученый.

Ряд экспертов также указали на ограниченность исследования. Так, собранные учеными данные о возрасте регистрации школьников в соцсетях основаны на воспоминаниях, которыми дети поделились через несколько лет. Кроме того, в выборку не вошли учащиеся, бросившие школу и/или перешедшие в профучилища.

Публикация исследования совпала с активизацией мер по возрастным ограничениям доступа к соцсетям в разных странах. Австралия первой ввела запрет для несовершеннолетних в декабре. В июле Франция стала первой страной ЕС, полностью запретившей соцсети для подростков. Ожидается, что подобные ограничения введет и весь Евросоюз.

Возрастные пороги в разных странах отличаются: Австралия и Великобритания запрещают доступ к соцсетям для лиц младше 16 лет, Франция — младше 15 лет, а Евросоюз обсуждает возможный запрет для младше 13 лет. Все действующие и предлагаемые ограничения основаны на аргументе, что раннее столкновение с аддиктивными технологиями платформ стимулирует к их избыточному использованию, которое, по данным ряда исследований, повышает риск развития депрессии, тревожности и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также возникновения проблем со сном и восприятием собственного тела.

В Великобритании, где 83% 11-летних детей уже владеют смартфоном, правительство готовит закон, который запретит соцсетям предоставлять доступ пользователям младше 16 лет. Первые нормативные акты должны быть представлены в парламент до конца года, а сам запрет предполагается ввести весной.

Дополнительно с июля для 16-17-летних пользователей в Великобритании вводится обязательный ночной перерыв в работе соцсетей — с полуночи до 6 утра, а также автоматическое отключение функций, удерживающих внимание подростков, в том числе бесконечной прокрутки и автовоспроизведения контента.

В США власти пока не рассматривают введение полного запрета на соцсети для несовершеннолетних, однако тема стала серьезной юридической проблемой для технологических компаний. После знакового судебного решения в марте против интернет-компаний было подано множество исков, в которых утверждается, что осознанный выбор в пользу аддиктивного дизайна — в частности, бесконечной прокрутки и автовоспроизведения— заставляет подростков подключаться к платформам с самого раннего возраста, усиливая негативное воздействие контента.