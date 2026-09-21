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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 14:56
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Испания принимает превентивные меры в связи с риском нового наплыва мигрантов в Сеуту

Министерство иностранных дел Испании запустило "превентивные" механизмы, чтобы противодействовать призывам, распространяемым в Марокко, к новому нелегальному пересечению границы в Сеуту 23 сентября.

Испания принимает превентивные меры в связи с риском нового наплыва мигрантов в Сеуту
Испания принимает превентивные меры в связи с риском нового наплыва мигрантов в Сеуту

Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес, передает eurointegration.com.ua

Альбарес заверил, что, насколько ему известно, эти призывы не "находят отклика", но в любом случае "в превентивных целях" задействованы все каналы, чтобы попытаться их нейтрализовать.

Как он уточнил, через информационные каналы министерства распространяются сообщения, в которых объясняется, что "незаконное проникновение в Сеуту и Мелилью не дает никакого права на переезд на европейский континент, а также на бессрочное пребывание там".

"Мы ведем переговоры с марокканской прессой, которая распространяет информацию о самой кампании министерства", – отметил Альбарес.

Министр добавил, что находится в постоянном контакте с марокканскими властями с целью обеспечения "превентивной меры", которую, в случае необходимости, "можно будет применить для предотвращения любых массовых наплывов".

"Мы встретили понимание со стороны марокканской прессы, которую мы попросили, пожалуйста, распространять достоверную информацию, предоставляемую посольством Испании", – сказал он.

Альбарес также подчеркнул, что "практически ежедневно" общается со своим марокканским коллегой, чтобы все лица, нелегально попавшие в Сеуту, вернулись в Марокко.

"Я продолжаю вести с ним переговоры, чтобы, когда будут готовы документы, также возвращались те, кто не имеет права на международную защиту", – сообщил глава МИД Испании.

Напомним, мэр-президент испанского автономного города Сеута, расположенного в Северной Африке, обвинил Марокко в "политике давления" на город и призвал ЕС занять более жесткую позицию в отношении Рабата и выделить средства на охрану границы.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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