Иранцев разделили по уровню доступа в Интернет.

В Иране на фоне 82-дневного ограничения доступа к международному Интернету сформировалась многоуровневая система, при которой чиновники, отдельные специалисты и компании сохраняют частичный доступ к зарубежным сервисам, тогда как рядовые пользователи вынуждены пользоваться VPN, сообщает Euronews со ссылкой на жителей страны и представителей отрасли.

По данным издания, верхний уровень доступа — так называемый «белый Интернет» — предполагает подключение без фильтрации. Им пользуются высокопоставленные чиновники, а также часть журналистов, включенных в специальные списки.

Второй уровень — Internet Pro, или «стабильный бизнес-интернет». Он доступен зарегистрированным компаниям, журналистам, юристам, преподавателям, ученым и врачам. Такой доступ ограничен списком международных платформ, обычно не более десяти. Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) у таких пользователей работают стабильнее, тогда как доступ к Instagram, YouTube и X остается нестабильным.

Обычные пользователи, не подпадающие под эти категории, вынуждены покупать VPN. По данным Euronews, Internet Pro стоит около 40 тыс. туманов за гигабайт (около $0,22), тогда как коммерческие VPN обходятся примерно в 500 тыс. туманов за гигабайт (около $2,7) — более чем в 12 раз дороже.

Правительство Ирана заявляет, что выступает против дискриминации в доступе к Интернету, однако сроки восстановления международного соединения не называет. Официальный представитель кабмина Фатемех Мохаджерани заявила, что власти пытаются «прийти к более справедливой ситуации» с учетом позиции руководства страны и действующих ограничений.

Международный Интернет в Иране был отключен 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. Ранее ограничения в Исламской Республике также вводились на фоне протестов против мер жесткой экономии.

По оценке главы блокчейн-комиссии национальной IT-организации Аббаса Аштиани, за первые 50 дней отключения ущерб цифровой экономике Ирана составил около $1 млрд. Ежедневные потери он оценивал в $30–35 млн. Больше всего пострадали малые продавцы, работавшие через Instagram, WhatsApp и Telegram, а также компании электронной коммерции.

Как отмечает международная служба мониторинга Интернета NetBlocks, отключение Интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением Интернета за всю историю наблюдений в любой стране.

В середине мая CNN сообщила, что Тегеран также хочет обязать компании, занимающиеся прокладкой подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе, платить лицензионные сборы, а обслуживание передать иранским фирмам.