Иран призвал к эвакуации жителей северных районов Израиля.

«Учитывая многократные нарушения перемирия с израильской стороны, в случае реализации этой угрозы предупреждаем жителей северных районов и военных поселений в Израиле: если не хотите пострадать, покиньте эту территорию»,— цитирует телеканал военачальника, передает iranintl.com

Сегодня представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи призвал к эвакуации жителей южного пригородного района Дахия в Бейруте «ради собственной безопасности», писало Times of Israel. По его словам, если группировка «Хезболла» продолжит обстреливать ракетами израильские города и поселки, ЦАХАЛ ответит ударами по объектам движения в южных пригородах.

28 мая ЦАХАЛ сообщил об ударе по городу Тир (около 80 км от Бейрута), позже — об атаке на Бейрут и еще несколько городов на юге. Всего израильская армия ударила по 135 объектам инфраструктуры движения «Хезболла». По данным Минздрава Ливана, при ударе по столице погибли женщина и двое детей.