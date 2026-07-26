Иран обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что нападение на судно произошла в Каспийском море в субботу утром, в результате чего погиб один моряк, а еще один был ранен.

Тегеран заявляет, что эта атака свидетельствует об «иррациональном и враждебном подходе» Киева к Ирану, передает bbc.com

МИД Ирана сообщил, что страна будет защищать свои интересы и национальную безопасность в соответствии с принципом самообороны согласно международному праву.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последние удары украинских военных, упомянул среди прочего, что были поражены «суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана».