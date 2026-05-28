28 Мая 2026, 22:05
Ираку грозят летние отключения электроэнергии из-за прекращения поставок газа из Ирана

Ирак готовится к серьезным летним отключениям электроэнергии после того, как американо-израильская война перекрыла поставки газа из Ирана.

Нехватка газа усугубила энергетический кризис в стране, где летом температура часто превышает 45 градусов по Цельсию, а спрос на охлаждение резко растет, передает epravda.com.ua со ссылкой на ft.com

Ситуацию осложняет длительное закрытие Ормузского пролива, которое отрезало большую часть нефтяного экспорта Ирака. Именно он формирует около 90% государственного бюджета.

Министерство энергетики Ирака заявило, что поставки иранского газа полностью прекратились после удара Израиля по месторождению South Pars в марте.

В апреле объем импортируемого газа держался на уровне около 15 млн кубометров в сутки, тогда как электростанциям требуется 50 млн. В министерстве уже предупредили, что из-за войны часы электроснабжения сократятся.

Ирак, несмотря на обширные нефтяные ресурсы, за последнее десятилетие стал зависимым от иранского импорта примерно на треть своего электроснабжения.

Теперь правительство пытается экономить газ, переходя на сжигание сырой нефти для выработки электроэнергии, но даже этого ресурса не хватает из-за падения местной добычи.

Источник
