mentoday
28 Мая 2026, 09:38
4 954
Интернет-магазины с помощью ИИ продают китайские товары под видом изделий ручной работы

В ход идут самые грязные приемы: продавцы генерируют видео с людьми с особенностями, чтобы привлечь внимание к своим товарам.

Представьте ситуацию: вы скроллите короткие ролики в TikTok, на YouTube и видите очень трогательный ролик: парень с синдромом Дауна делает игрушки ручной работы, а после предлагает купить их по выгодной цене на маркетплейсе или как-нибудь еще, передает mentoday.ru

Для трагизма в историю могут добавить дополнительные детали. Например, юноша пытался продавать свои фигурки у дороги, но прохожие его сторонились или буллилли, несмотря на то, что он искренне радовался каждому человеку. Подобные истории не только выжимают слезы, но и заставляют инстинктивно потянуться к кошельку. Даже если в планах не было никаких покупок. 

И если товар все-таки был оформлен, поздравляем: вы купили китайскую безделушку втридорога. Причем интернет-магазин, что вам ее продал, даже не удосужиться сделать красивую упаковку. Более того, на складах этого магазина чаще всего физически нет никаких товаров (складов тоже нет). Безделушки продаются по методу дропшиппинга — интернет-магазин выступает в роли посредника, который никак не соприкасается с товаром.

Пока что история актуальна для США и ряда западноевропейских стран. 

Источник
mentoday
