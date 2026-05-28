Интернет-магазины с помощью ИИ продают китайские товары под видом изделий ручной работы
В ход идут самые грязные приемы: продавцы генерируют видео с людьми с особенностями, чтобы привлечь внимание к своим товарам.
Представьте ситуацию: вы скроллите короткие ролики в TikTok, на YouTube и видите очень трогательный ролик: парень с синдромом Дауна делает игрушки ручной работы, а после предлагает купить их по выгодной цене на маркетплейсе или как-нибудь еще, передает mentoday.ru
Для трагизма в историю могут добавить дополнительные детали. Например, юноша пытался продавать свои фигурки у дороги, но прохожие его сторонились или буллилли, несмотря на то, что он искренне радовался каждому человеку. Подобные истории не только выжимают слезы, но и заставляют инстинктивно потянуться к кошельку. Даже если в планах не было никаких покупок.
И если товар все-таки был оформлен, поздравляем: вы купили китайскую безделушку втридорога. Причем интернет-магазин, что вам ее продал, даже не удосужиться сделать красивую упаковку. Более того, на складах этого магазина чаще всего физически нет никаких товаров (складов тоже нет). Безделушки продаются по методу дропшиппинга — интернет-магазин выступает в роли посредника, который никак не соприкасается с товаром.
Пока что история актуальна для США и ряда западноевропейских стран.