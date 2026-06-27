Инсценировал смерть, чтобы избежать наказания: в США умер скандальный преступник.

После инсценировки собственной смерти, бегства в Великобританию и длительной борьбы против экстрадиции Николас Росси всё же оказался за решёткой. Теперь власти США сообщили о его смерти в тюрьме.

В тюрьме американского штата Юта скончался Николас Росси — осужденный за изнасилование мужчина, который несколько лет назад инсценировал собственную смерть, чтобы избежать уголовного преследования в США. После побега он скрывался в Великобритании под вымышленным именем, однако в конце концов был разоблачен, экстрадирован и осуждён, пишет tsn.ua

О смерти 38-летнего заключённого сообщил Департамент исправительных учреждений штата Юта, передаёт издание Unilad.

Официальное имя мужчины — Николас Алахвердян, однако широкой публике он был известен как Николас Росси. Он скончался 25 июня в медицинском учреждении при тюрьме, где отбывал наказание.

По данным пенитенциарной службы, Росси страдал рядом хронических дегенеративных заболеваний. В ведомстве отметили, что он сам решил прекратить лечение, после чего скончался от осложнений.

Росси отбывал наказание за изнасилование двух женщин, совершенное в штате Юта в 2008 году. По итогам двух отдельных судебных процессов ему назначили совокупное наказание — от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

История Росси приобрела международную известность после того, как в 2020 году в Сети появился фальшивый некролог. В нём утверждалось, что мужчина умер от неходжкинской лимфомы, его кремировали, а прах развеяли над морем. На самом деле же он сбежал из США и поселился в Великобритании — сначала в английском Бристоле, а затем переехал в Шотландию.

Бегство завершилось в конце 2021 года. В декабре Росси попал в больницу в Глазго с тяжёлым течением COVID-19. Медики обратили внимание на сходство пациента с мужчиной, разыскиваемым Интерполом, а окончательно его удалось идентифицировать по характерным татуировкам, указанным в международном ордере.

После задержания Росси отрицал свою личность. Он представлялся Артуром Найтом, заявлял, что является сиротой из Ирландии и никогда не был в Соединенных Штатах. На судебных заседаниях мужчина часто появлялся в инвалидной коляске, пользовался кислородной маской и говорил с выраженным английским акцентом. Также он утверждал, что татуировки на руках ему якобы нанесли, пока он был без сознания.

После длительного судебного разбирательства шотландский суд установил, что задержанный действительно является Николасом Росси, и разрешил его экстрадицию в США. Вернувшись в Юту, он вновь предстал перед судом. Его утверждения об ошибочной идентификации были отклонены, а присяжные признали мужчину виновным по делам об изнасиловании.

Комментируя смерть осужденного, окружной прокурор округа Солт-Лейк Сим-Хилл заявила, что Росси всячески пытался уйти от ответственности за свои преступления. Она также отметила, что «те, кто выжил после его ужасных деяний, находят утешение в том, что он умер в тюрьме, осознавая содеянное».