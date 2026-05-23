Иностранцы, желающие получить грин-карту США, должны будут сделать это за пределами страны.

Об этом сообщили в пятницу службы гражданства и иммиграции США, передаёт агентство Reuters, пишет news.am

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила об этом в служебной записке, в которой предписывалось сотрудникам учитывать соответствующие факторы и информацию в каждом конкретном случае при определении того, оправдана ли чрезвычайная помощь.

«Иностранец, временно находящийся в США и желающий получить Грин-карту, должен вернуться на родину, чтобы подать заявление», - говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности США, которое курирует USCIS.

«Эта политика позволяет нашей иммиграционной системе функционировать так, как это предусмотрено законом, а не создавать лазейки», - подчеркнули в службе.

В USCIS заявили, что новая политика высвободит ресурсы агентства, чтобы сосредоточиться на рассмотрении других дел.

Группа помощи HIAS, предоставляющая услуги беженцам, среди прочих групп иммигрантов, заявила, что Служба безопасности США вынуждает выживших в результате торговли людьми, а также подвергшихся жестокому обращению и безнадзорных детей возвращаться в опасные страны, из которых они бежали, чтобы обработать их заявления на получение грин-карт, дающих им право на постоянное проживание в США.

В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа приняла решение сократить срок действия виз для студентов, участников культурного обмена и представителей СМИ.

В январе Государственный департамент объявил, что с момента вступления Трампа в должность годом ранее он аннулировал более 100 000 виз.