Индия запросила у Франции 114 истребителей Rafale на $38,9 млрд.

Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Стоимость потенциальной межправительственной сделки оценивается в 3,23 трлн рупий (примерно $38,9 млрд). Запрос был направлен французской стороне в период с 25 по 31 мая. Согласовать условия поставок стороны планируют в 2027 году.

Источники агентства отмечают, что с учетом ранее согласованных контрактов общее количество истребителей Rafale, которые Индия намерена приобрести у французского Dassault Aviation, может достичь 176 единиц. Ранее Индия уже заключила контракты на поставку 36 самолетов этого типа в рамках экстренной закупки.

Нынешний запрос Индии — часть масштабной программы модернизации устаревающего парка боевой авиации страны. Индия стремится укрепить свои военно-воздушные силы из-за нестабильной ситуации в регионе.