Индекс благосостояния в Румынии снизился из-за инфляции и налогов.

Треть жителей Румынии считает, что качество их жизни за последний год ухудшилось.

Финансовое давление, вызванное низким уровнем доходов, ростом цен и повышением налогов, стало главным препятствием на пути к благополучию, передает economedia.ro

Об этом свидетельствуют данные второго выпуска «Барометра восприятия благосостояния румын», подготовленного Румынским институтом оценки и стратегии (IRES) для Альянса за благосостояние (ABS).

Восприятие гражданами собственного благополучия ухудшилось по сравнению с прошлым годом: соответствующий индекс в 2026 году снизился до 6,2 из 10 баллов (в 2025 году он составлял 6,4 балла). Кроме того, изменились и ожидания населения. Если в прошлом году 51% респондентов рассчитывали на рост благосостояния, то сейчас 55% опрошенных заявляют об ухудшении ситуации, и лишь 16% отмечают позитивные изменения.

Наиболее серьезный спад зафиксирован в финансовой сфере:

Удовлетворенность личными доходами снизилась с 6,1 до 5,5 балла — это самое резкое падение среди всех анализируемых показателей.

Доступность комфортного жилья упала в оценках с 5,7 до 5,4 балла.

Возможности профессионального роста на рабочем месте снизились до 6,6 балла (против 6,9 в прошлом году).

В результате 60% респондентов назвали низкие зарплаты, высокие цены и налоги главными барьерами на пути к достойной жизни (в предыдущем опросе этот показатель составлял 55%). Материальные трудности вышли на первое место в списке проблем, опередив коррупцию и непрозрачность работы государственных институтов.

Эти тенденции подтверждаются и оценкой личных итогов года: почти 32% румын заявили о снижении качества жизни (в 2025 году таких было 19%). Лишь около 18% опрошенных считают, что их положение улучшилось (против 23% годом ранее), в то время как почти половина граждан не заметила существенных изменений в своем уровне жизни.