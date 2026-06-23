theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
23 Июня 2026, 23:52
106
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

IMO начала операцию по выводу сотен судов из Персидского залива

Международная морская организация (IMO) начала операцию по выводу сотен судов из Персидского залива через Ормузский пролив.

IMO начала операцию по выводу сотен судов из Персидского залива.
IMO начала операцию по выводу сотен судов из Персидского залива.

По данным IMO, в регионе остаются около 11 тысяч моряков на борту судов, которые месяцами работали в условиях постоянной угрозы атак и ограничений судоходства.

«Мы уже начали связываться с судами, чтобы начать эвакуацию», — сообщили в организации.

Речь идет не об эвакуации экипажей, а о поэтапном выводе самих судов из опасной зоны. В IMO заявили, что получили гарантии безопасности и проверили условия для возобновления навигации.

Британский центр UKMTO, который отслеживает угрозы для судоходства, выпустил специальное уведомление для судовладельцев. Согласно документу, IMO совместно с Ираном, Оманом, другими странами региона и представителями морской отрасли организует контролируемый проход судов через Ормузский пролив.

Каждому судну будут отдельно сообщать дату и порядок прохода. При этом участие в операции остается добровольным — окончательное решение принимает капитан и владелец судна. Власти Омана сообщили, что вывод флота будет проходить постепенно. По их словам, слишком большое количество судов одновременно и сохраняющиеся риски делают необходимым «контролируемое и поэтапное» движение.

Кроме того, действующие судоходные коридоры в Ормузском проливе пока считаются небезопасными. Для прохода будут использоваться временные маршруты к северу и югу от основных путей.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте