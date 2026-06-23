Международная морская организация (IMO) начала операцию по выводу сотен судов из Персидского залива через Ормузский пролив.

По данным IMO, в регионе остаются около 11 тысяч моряков на борту судов, которые месяцами работали в условиях постоянной угрозы атак и ограничений судоходства.

«Мы уже начали связываться с судами, чтобы начать эвакуацию», — сообщили в организации.

Речь идет не об эвакуации экипажей, а о поэтапном выводе самих судов из опасной зоны. В IMO заявили, что получили гарантии безопасности и проверили условия для возобновления навигации.

Британский центр UKMTO, который отслеживает угрозы для судоходства, выпустил специальное уведомление для судовладельцев. Согласно документу, IMO совместно с Ираном, Оманом, другими странами региона и представителями морской отрасли организует контролируемый проход судов через Ормузский пролив.

Каждому судну будут отдельно сообщать дату и порядок прохода. При этом участие в операции остается добровольным — окончательное решение принимает капитан и владелец судна. Власти Омана сообщили, что вывод флота будет проходить постепенно. По их словам, слишком большое количество судов одновременно и сохраняющиеся риски делают необходимым «контролируемое и поэтапное» движение.

Кроме того, действующие судоходные коридоры в Ормузском проливе пока считаются небезопасными. Для прохода будут использоваться временные маршруты к северу и югу от основных путей.