Игры для PlayStation перестанут выходить на дисках с 2028 года.

Компания Sony объявила, что с января 2028 года производство дисков для всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation, будет прекращено.

Судя по тексту анонса, это касается не только проектов самой компании, но и игр от сторонних издателей. Купить их можно будет только в цифровом формате — в магазине PlayStation Store или у розничных продавцов в виде кодов, пишет meduza.io

В пресс-релизе подчеркивается, что это решение компании не повлияет на те игры, которые уже были выпущены или планируются к релизу до начала 2028 года. Они по-прежнему будут доступны на дисках.

Свое решение Sony объяснила изменившимися предпочтениями покупателей. В компании отмечают, что вся развлекательная индустрия постепенно переходит от физических носителей к цифровым форматам.

Также компания анонсировала закрытие цифрового магазина PlayStation Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita. В большинстве стран, в том числе европейских, его отключат в июле 2027 года. После этого владельцы упомянутых консолей не смогут покупать игры в PS Store, но у них останется возможность скачивать весь ранее приобретенный контент.

Производители игровых консолей постепенно уходят от использования физических носителей. Сейчас у Sony и Microsoft на рынке представлены по две модели консолей (PlayStation и Xbox соответственно) — с дисководом и без него. По слухам, в следующем поколении обе компании вообще могут отказаться от моделей с оптическим приводом.