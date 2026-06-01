1 Июня 2026, 10:46
Грузия выставит на аукцион 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Правительство Грузии намерено выставить на аукцион коллекцию вин, принадлежавших лидеру Советского Союза Иосифу Сталину.

Об этом сообщает Reuters.

Деньги, вырученные с продажи вина, власти намерены направить на открытие школы виноделия в Грузии.

Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тыс. бутылок французских и грузинских редких вин, часть из них датируются началом XIX века. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые на этой неделе.

По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие императорам Александру III и Николаю II. Они попали к Сталину после захвата винной коллекции династии Романовых в 1917 году.

В начале мая на аукционе распродали винный погреб французского ресторана Hostellerie Jérôm, отмеченного двумя звездами Michelin. Продажу коллекции уже назвали «крупнейшим винным аукционом в истории», в общей сложности удалось выручить более $6,3 млн за 25 тыс. бутылок вина.

Источник
