Грузия выставит на аукцион 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

Деньги, вырученные с продажи вина, власти намерены направить на открытие школы виноделия в Грузии.

Всего в коллекцию Сталина входило около 40 тыс. бутылок французских и грузинских редких вин, часть из них датируются началом XIX века. Винное хранилище в Тбилиси было вскрыто впервые на этой неделе.

По данным агентства, в коллекции Сталина, в частности, представлены вина, принадлежавшие императорам Александру III и Николаю II. Они попали к Сталину после захвата винной коллекции династии Романовых в 1917 году.

В начале мая на аукционе распродали винный погреб французского ресторана Hostellerie Jérôm, отмеченного двумя звездами Michelin. Продажу коллекции уже назвали «крупнейшим винным аукционом в истории», в общей сложности удалось выручить более $6,3 млн за 25 тыс. бутылок вина.