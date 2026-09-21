Греческий евродепутат обвинила фон дер Ляйен в исламизации Европы: Вы нас разорили

Греческий депутат Европарламента Афродити Латинопулу назвала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «самой большой расисткой по отношению к европейцам» — прямо в зале заседаний в Страсбурге 18 сентября.

С самого начала своей 75-секундной речи гречанка перешла на личности: «Госпожа фон дер Ляйен, нет большей расистки по отношению к европейцам, чем вы. Вы наводнили нас нелегальными мигрантами», цитирует Bild.

Бывшая теннисистка Афродити Латинопулу начинала политическую карьеру в консервативной партии «Новая демократия», но затем основала партию Foní Loyikís («Голос разума»), в 2024 году прошла в Европарламент и сегодня состоит в правой фракции «Патриоты за Европу». В ней также представлены партии Марин Ле Пен, Виктора Орбана и Герта Вилдерса.

По словам Латинопулу, при руководстве фон дер Ляйен Европа «задыхается от налогов и бюрократии», а брюссельская политика «парализует фабрики Европы». Кроме того, председатель Еврокомиссии «разрушила традиционную семью». Но на этом она не остановилась:

«Вы навязываете нам безумие воук, зелёное безумие, исламизацию Европы. Вы используете наши деньги, чтобы платить за миллионы нелегальных мигрантов».

Обвинение следовало за обвинением. В конце гречанка назвала фон дер Ляйен «лучшей ученицей Меркель». Последнее обвинение в адрес председателя Еврокомиссии: «Вы нас разорили».

Сидевшая всего в нескольких метрах фон дер Ляйен никак не отреагировала на эту атаку. Публичной реакции не последовало.

В своей речи Латинопулу также намекнула на предполагаемые скандалы и аферы вокруг Урсулы фон дер Ляйен. При этом она сама сейчас находится в поле зрения правосудия. Всего за день до её скандального выступления в Страсбурге Европарламент лишил гречанку иммунитета. Причина: на её родине в отношении неё ведётся расследование по подозрению в подделке подписей при учреждении её партии. Латинопулу отвергает обвинения.