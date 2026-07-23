Google впервые ушел в минус из-за расходов на ИИ.

Американский технологический гигант Google во втором квартале претерпел отрицательный свободный денежный поток в размере $5,9 млрд.

Это произошло впервые с момента выхода компании на биржу несколько десятилетий назад из-за массированных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Для финансирования масштабного строительства дата-центров и закупки оборудования Alphabet повысил прогноз капитальных затрат (capex) на 2026 год до $195–205 млрд (против предварительно объявленных $180–190 млрд). Во II квартале капитальные расходы составили $44,9 млрд, что и вывело чистый денежный поток в минус. На фоне этих новостей акции компании на послеторговой сессии упали примерно на 3,5%.

Финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази отметила, что свободный денежный поток будет оставаться под давлением и в дальнейшем, поскольку инвестиции в техническую инфраструктуру необходимы для сохранения лидерства в области ИИ.

Ключевые финансовые показатели за II квартал: