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23 Июля 2026, 14:23
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Google впервые ушел в минус из-за расходов на ИИ

Американский технологический гигант Google во втором квартале претерпел отрицательный свободный денежный поток в размере $5,9 млрд.

Google впервые ушел в минус из-за расходов на ИИ.
Google впервые ушел в минус из-за расходов на ИИ.

Это произошло впервые с момента выхода компании на биржу несколько десятилетий назад из-за массированных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Для финансирования масштабного строительства дата-центров и закупки оборудования Alphabet повысил прогноз капитальных затрат (capex) на 2026 год до $195–205 млрд (против предварительно объявленных $180–190 млрд). Во II квартале капитальные расходы составили $44,9 млрд, что и вывело чистый денежный поток в минус. На фоне этих новостей акции компании на послеторговой сессии упали примерно на 3,5%.

Финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази отметила, что свободный денежный поток будет оставаться под давлением и в дальнейшем, поскольку инвестиции в техническую инфраструктуру необходимы для сохранения лидерства в области ИИ.

Ключевые финансовые показатели за II квартал:

  • Общая выручка: выросла до $120 млрд (против $96,4 млрд годом ранее), превысив прогнозы аналитиков в $117 млрд.
  • Облачный бизнес (Google Cloud): показал скачок на 82% — до $24,8 млрд.
  • Поисковый бизнес: вырос на 17% — до $63,3 млрд (несколько ниже ожиданий рынка).
  • Чистая прибыль: выросла в четыре раза — до $112 млрд (благодаря переоценке инвестиционных активов, в том числе доли в SpaceX).
  • Операционная прибыль: выросла на 30% — до $40,8 млрд, операционная маржа составила 34%.
Источник
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