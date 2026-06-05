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theins.ru logotheins
5 Июня 2026, 22:00
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Голливудские актеры договорились со студиями об ограничениях на ИИ

Американский профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы десятков тысяч кинематографистов, заключил контракт с голливудскими студиями и стриминговыми сервисами об ограничениях использования искусственного интеллекта.

Голливудские актеры договорились со студиями об ограничениях на ИИ.
Голливудские актеры договорились со студиями об ограничениях на ИИ.

Американский профсоюз SAG-AFTRA, который представляет интересы десятков тысяч кинематографистов, заключил контракт с голливудскими студиями и стриминговыми сервисами об ограничениях использования искусственного интеллекта, передает theins.ru

В соглашении прописано, помимо прочего, введение дополнительных правил для использования синтетических образов, чтобы защитить актеров профсоюза от замены их работы средствами ИИ. Использование компьютерных технологий для замены реальных актеров разрешается только в тех случаях, когда это принесет фильму или сериалу «существенные дополнительные преимущества». Президент SAG-AFTRA Шон Астин назвал подписание контракта следующей главой развития индустрии:

«Я горжусь членами SAG-AFTRA и той силой, которую они продолжают демонстрировать, когда мы действуем вместе, объединенные общей целью. Это соглашение опирается на фундамент, за который боролись члены профсоюза. Оно обеспечивает значимые улучшения в оплате труда, усиливает защиту в сфере искусственного интеллекта и цифровой идентичности, укрепляет долгосрочную надежность программ льгот для членов профсоюза и учитывает реальные условия, в которых сегодня работают исполнители. Наши члены всегда понимали, что защита будущего этой профессии означает подготовку к переменам до того, как они наступят. Это соглашение отражает такую приверженность и коллективную силу нашего профсоюза».

Предыдущий контракт между профсоюзом и Альянсом продюсеров кино и телевидения истекает в конце июня. Новый будет действовать до 2030 года. 

В прошлый раз, в 2023-м, стороны не смогли быстро достигнуть соглашения: разногласия привели к масштабной забастовке, которая продолжалась более ста дней. Акция протеста стала крупнейшей за сорок лет и практически парализовала Голливуд. На время стачки членам профсоюзов организации запретили работать над текущими проектами и участвовать в рекламных кампаниях уже снятых фильмов и сериалов. Студиям пришлось заморозить или отменить съемки десятков проектов. Среди них — новые сезоны «Очень странных дел» и «Белого лотоса», сиквел «Гладиатора» Ридли Скотта, восьмой эпизод франшизы «Миссия невыполнима». Также было отложено вручение премии «Эмми».

Источник
theins.ru logotheins
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