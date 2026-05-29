Глава ВОЗ: Закрытие границ не поможет остановить распространение лихорадки Эбола.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает rbc.ru

По его словам, ВОЗ не рекомендует вводить запрет на въезд, поскольку такая мера дает лишь краткосрочный эффект.

«Это может немного замедлить распространение вируса, возможно, выиграть несколько дней, но не более», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что наиболее эффективными мерами остаются оперативное введение санитарных ограничений, выявление заболевших и поддержка регионов, где зафиксирована вспышка инфекции.

22 мая Гебрейесус сообщил, что в ДРК зарегистрировано почти 750 предполагаемых случаев заражения Эболой и 177 предполагаемых смертей. По его словам, официально подтверждены 82 случая заболевания и семь летальных исходов, однако реальные масштабы вспышки значительно больше. Позже, 25 мая, стало известно, что число предполагаемых смертей выросло до 220.