Глава Ryanair: Авиабилеты летом 2027-го подорожают на 10-20%.

Летом 2027 года цены на авиабилеты могут вырасти на 10-20%, если стоимость нефти останется на текущем высоком уровне, считает генеральный директор группы Ryanair Майкл О'Лири.

Авиакомпания не будет вводить топливные сборы, хотя ее конкуренты могут пойти на такой шаг и переложить дополнительные расходы из-за роста цен на топливо на пассажиров, заявил О'Лири в среду, 23 сентября, передает dw.com

"Большинство авиакомпаний захеджировали риски вплоть до лета 2026 года, благодаря чему мы смогли смягчить удар от резкого роста цен на нефть", - отметил он. При этом следующим летом авиаперевозчикам придется переложить издержки на потребителей, уверен он.

По мнению О'Лири, рост цен приведет к дальнейшим слияниям в отрасли авиаперевозок. "Я очень надеюсь, что цены на авиакеросин будут расти быстрее в следующем году, поскольку это ускорит процесс банкротства других авиакомпаний", - указал он. Банкротство работающих сейчас в убыток авиаперевозчиков "ускорит консолидацию европейского рынка вокруг четырех крупных игроков - British Airways, Lufthansa, Air France и Ryanair".