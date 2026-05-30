Глава МИД Литвы и его семья пострадали в результате крупной утечки данных.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует LRT, пишет eurointegration.com.ua

У Будриса спросили, пострадали ли его данные от утечки из Центра реестров.

"Да, а также данные членов моей семьи. Те данные, которые содержатся в реестре", – ответил он.

По его словам, вызывает беспокойство то, что кто-то может быть заинтересован в использовании большого объема данных для действий, направленных против страны.

"По оценкам ведомств, эти данные были похищены и сейчас находятся в руках враждебных субъектов", – заявил он.

Публично об утечке стало известно на прошлой неделе. Считается, что из реестров могли нелегально скопировать более 600 тысяч записей. По предварительным выводам следствия, основной целью злоумышленников стали реестры недвижимости и юридических лиц.