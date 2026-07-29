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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 21:18
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Глава INI отверг обвинения Иона Онца: Не знаю его лично

Глава Национального инспектората расследований (INI) Аркадий Катлабуга категорически отверг обвинения муниципального советника MAN Иона Онца.

Глава INI отверг обвинения Иона Онца: Не знаю его лично.
Глава INI отверг обвинения Иона Онца: Не знаю его лично.

Тот ранее утверждал, что Катлабуга и его крестник Серджиу Рэу якобы причастны к фабрикации возбужденного против него уголовного дела, пишет rupor.md

«Категорически отвергаю все обвинения, выдвинутые господином Ионом Онца как в мой адрес, так и в адрес Национального инспектората расследований. Я не знаком лично с господином Ионом Онца. Ни я, ни члены моей семьи никогда не имели с ним никаких отношений или связей», — сообщил Катлабуга.

По его словам, уголовное дело возбудили на основании жалоб двух человек с соблюдением требований законодательства. Руководитель INI подчеркнул, что также лично не знаком с заявителями, и отверг утверждения о том, что сотрудники инспектората якобы запугивали участников процесса или оказывали на них давление.

Катлабуга добавил, что не имеет доступа к материалам уголовного дела и поэтому не вправе комментировать их содержание.

Ион Онца 29 июля после судебного заседания назвал возбужденное против него дело заказным. Советник MAN утверждал, что Катлабуга и его крестник Серджиу Рэу якобы вынудили двух его бывших коллег подать жалобы и перевели гражданский спор в уголовное производство.

Кроме того, Онца сообщил, что за две недели до задержания Рэу якобы угрожал ему смертью и предложил «решить проблему» в обмен на продажу недвижимости в Колонице со скидкой в 40 тысяч евро. Советник утверждает, что располагает доказательствами и уже обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру.

Ион Онца проходит подозреваемым по делу о мошенничестве на сумму более трех миллионов леев. Суд оставил его под домашним арестом.

Источник
rupor.md logorupor
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