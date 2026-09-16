Германия заключила оборонное соглашение с США: Больше ракет, больше истребителей.

Германия и США договорились значительно расширить сотрудничество в оборонной промышленности.

Министры обороны Борис Писториус и Пит Хегсет подписали в Вашингтоне декларацию о намерениях, которая предусматривает совместную разработку, производство, лицензирование и обслуживание вооружений. Цель — быстрее выпускать больше оружия и обеспечить надежные цепочки поставок., сообщает Bild.

Писториус заявил, что уже действующие проекты — например, производство истребителей F-35 и планируемый выпуск ракет для системы ПВО Patriot в Германии — могут стать основой для дальнейшего сотрудничества. По его словам, объединение промышленного и технологического потенциала двух стран позволит быстрее создавать оборонные системы и выпускать их в большем количестве.

Одновременно Германия готовится приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk. Принципиальное согласие на эту сделку было достигнуто еще на саммите НАТО в июле.

Следующим этапом визита Писториуса в США станет поездка в Техас. В Форт-Уэрте он посетит Lockheed Martin, где ему официально передадут первый из 35 заказанных Германией F-35. Эти самолеты должны заменить устаревающий парк Tornado Бундесвера.