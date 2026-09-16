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delo.ua logodelo
16 Сентября 2026, 18:16
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Германия перестраивает больницы под военный сценарий

Германия проверяет готовность своей медицинской системы к возможному военному сценарию, при котором в страну ежедневно могут поступать до 1 000 раненых военных.

Германия перестраивает больницы под военный сценарий.
Германия перестраивает больницы под военный сценарий.

Больницы оценивают потребность в дополнительных койках, медикаментах, защите от дронов и восстановлении подземных медицинских объектов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

Одним из таких объектов является военный госпиталь в Ульме, под которым находится медицинский бункер времен Холодной войны. Он был завершен в 1979 году для работы медиков в случае ядерного удара. Объект может вместить до 2000 человек в течение 90 дней.

В течение десятилетий бункер практически не использовали, однако теперь германские военные рассматривают возможность его восстановления. Для этого понадобятся миллионы евро на модернизацию систем вентиляции и энергоснабжения.

Бундесвер в своих оценках исходит из сценария, при котором в случае российского вторжения на территорию НАТО в Германию могут ежедневно прибывать до 1 000 раненых военных. Пять военных госпиталей страны в таком случае быстро иссякнут свои возможности, поэтому к лечению придется массово привлекать гражданские медучреждения.

"Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет", - заявил главный медицинский директор и командир военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт.

Отдельной проблемой остается нехватка врачей с опытом лечения военных травм. По приведенным в материале оценкам, таких специалистов в Германии всего несколько сотен.

Бундесвер вместе с Немецким травматологическим обществом проводит для гражданских хирургов обучение с работы при массовых потерях и лечении боевых травм. В то же время наиболее интенсивные программы могут подготовить только 50–100 хирургов в год.

В марте немецкие военные провели крупнейшие медицинские учения за последние десятилетия. Они моделировали нападение на Литву и эвакуацию раненых в больницы Берлина и Бранденбурга.

Немецкие власти также готовят изменения, которые должны обеспечить в режиме реального времени информацию о количестве больничных коек, запасах медикаментов и наличии персонала с необходимыми навыками.

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