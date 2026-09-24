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Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 14:27
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Германия откажется от ископаемого топлива к 2045 году

23 сентября правительство Германии опубликовало план поэтапного отказа от ископаемого топлива к 2045 году.

Германия откажется от ископаемого топлива к 2045 году.
Германия откажется от ископаемого топлива к 2045 году.

Его представил на Генеральной ассамблее ООН министр по вопросам окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер. Германия стала третьей крупной страной после Франции и Нидерландов, принявшей план такого рода.

План предусматривает постепенное повышение доли возобновляемых источников энергии в производстве электричества с 55% до 80% к 2030 году. Предполагается также увеличить мощности ветряных электростанций на 12 ГВт и довести совокупную мощность солнечных электростанций до 215 ГВт. Еще один пункт плана — полный отказ от угольных электростанций к 2038 году с возможным переносом на 2035-й. В документе указано, что «использование ископаемого топлива будет продолжаться в переходный период».

Как пишет The Guardian, экологические организации отмечают позитивные изменения в том, что раньше страны давали обещания прийти к абстрактной «углеродной нейтральности», теперь же перешли к более жестким планам полного отказа от ископаемого топлива. Как отметила экологическая активистка и бывшая спецпредставительница по вопросам климатической политики в МИД ФРГ Дженнифер Морган, «такой план — лишь стартовая линия». По ее словам, для достижения этих целей Германии нужно будет приложить больше усилий по электрификации транспорта и систем отопления.

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